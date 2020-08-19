Экспобанк выдал предпринимателю Михаилу Успенскому кредит под залог токенов криптоплатформы Waves. Токены в рамках сделки имели статус имущества в виде задепонированных цифровых активов. Сопровождавший сделку юрист утверждает, что Waves могут законно использоваться для таких сделок, так как в России нет законодательных ограничений на оборот неплатёжных токенов.

Успенский является одним из активных деятелей российской криптосферы, он зампред Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Ассоциации юристов России. Участвовал как эксперт в обсуждении закона о цифровых финансовых активах.

Waves -- российская ICO-платформа, позволяющая криптостартапам выпускать собственные токены и привлекать финансирование. На токенах Waves можно заработать, просто храня их (стейкинг), но Успенский сказал прессе, что «в этом месяце ему необходимы были именно фиатные средства в России», поэтому он и обратился в банк.