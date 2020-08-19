Экспобанк выдал предпринимателю Михаилу Успенскому кредит под залог токенов криптоплатформы Waves. Токены в рамках сделки имели статус имущества в виде задепонированных цифровых активов. Сопровождавший сделку юрист утверждает, что Waves могут законно использоваться для таких сделок, так как в России нет законодательных ограничений на оборот неплатёжных токенов.
Успенский является одним из активных деятелей российской криптосферы, он зампред Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Ассоциации юристов России. Участвовал как эксперт в обсуждении закона о цифровых финансовых активах.
Waves -- российская ICO-платформа, позволяющая криптостартапам выпускать собственные токены и привлекать финансирование. На токенах Waves можно заработать, просто храня их (стейкинг), но Успенский сказал прессе, что «в этом месяце ему необходимы были именно фиатные средства в России», поэтому он и обратился в банк.
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Первый публичный прецедент. Сложно спрогнозировать, чем это обернётся. С одной стороны, можно указать как средство для залога, но вот насколько банк сможет оценить этот актив как достаточный — вопрос открытый. Криптопроектов много, ценность и успешность у всех разная. Настоящих экспертов в этой отрасли немного. Есть риски для обеих сторон.