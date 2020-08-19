Редакция екатеринбургского издания 66.ru обнаружила, что в их канале в Яндекс.Мессенджере автоматически удалился пост «с подборкой работ современных художников о протестах в Белоруссии».

Антон Проценко, ответственный в Яндексе за каналы Мессенджера, рассказал, что контент в публичных каналах модерируется, потому что они могут попасть в рекомендации пользователям. Алгоритмы приняли за порно рисунок с силовиками, избивающими протестующего. Посты удаляются без уведомлений.

Однако сотрудники 66.ru обратили внимание Проценко на то, что согласно правилам Мессенджера контент региональных каналов не попадает в рекомендации. Судя по ответу Проценко, модерация начинается ещё до того, как будет принято решение о включении в рекомендации. Он обещал, что в Яндексе ускорят внедрение уведомлений и обратной связи по поводу модерации и научат алгоритмы лучше узнавать порнографию.