Фактчекинг не слишком популярен даже у крупных российских онлайн-СМИ -- деловая пресса охотно поделилась новостью о том, что «Бизнес Молодость закрывается», которую нашла в инстаграме одного из основателей Петра Осипова. Роман Нестер (Segmento, ВШЭ) позвонил в компанию и узнал, что закрываться она не собирается, продаются курсы на даты вплоть до весны 2021 года. Инфобизнесмены получили упоминания в Forbes, Lenta.ru, РБК и других изданиях. Причем пресса «повелась» на эту стратегию как минимум второй раз: в 2019 году Осипов уже говорил в интервью о ликвидации «Бизнес Молодости», которая продолжила работать.

Сегодня также множество СМИ рассказали, что Ким Чен Ын запретил в Северной Корее домашних собак, их изымают у владельцев и пускают на мясо. Впервые «новость» появилась в южнокорейской газете Чосон Ильбо, давно известной фейками о тяжелой жизни в соседней Корее. Чосон Ильбо не ссылается ни на какие подтверждающие материалы, а просто пишет, что узнала информацию от «источника» (According to a source…).

Посольство России в КНДР заявило российской прессе, что запрет собак -- «дикие небылицы». Оно процитировало Ким Чен Ына, который говорил, что «наличие у людей домашнего питомца является одним из признаков современного общества» и рассказало о росте популярности маленьких собак в стране.

Сообщение о собаках перепостили Газета.ру, Финансовая газета, НТВ, «Афиша», «Москва 24», Lenta.ru, «Росбалт» и другие СМИ, в сюжете Яндекс.Новостей почти 60 публикаций к вечеру среды.