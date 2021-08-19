В реестр запрещённых сайтов в Белоруссии попали «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook, Instagram, TikTok и YouTube. В государственном министерстве информации сначала хотели заблокировать отдельные страницы и аккаунты, но, как поясняет местный телеграм-канал, в стране «нет надежно работающей технологии, которая умеет блокировать отдельные страницы или каналы в соцсетях и мессенджерах, и при этом не убивает половину остального интернета». Интернет-провайдеры пока не спешат выполнять решение о блокировке, и соцсети остаются доступны пользователям. VPN-сервисы в стране запрещены, но существуют используются. В декабре прошлого года в Белоруссии попытались заблокировать «Телеграм», внеся в список запрещённых ресурсов домен t.me.