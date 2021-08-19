«Сбермаркетинг» внедрил технологию «интерактивной телерекламы»: искусственный интеллект распознаёт объекты в видео и выдаёт рекламное сообщение с QR-кодом, по которому можно купить товар. Рекламу встроили в «популярные шоу и сериалы» «Первого канала». «Платформа подбирает объявление, которое лучше всего подходит к происходящему в фильме или сериале, и показывает его конкретному зрителю», утверждают в «Сбере». «В будущих кампаниях мы планируем отслеживать не только видео-, но и аудиоконтекст передачи и ее тематику», обещают там же.

Представители Сбера отметили, что зрителям часто хочется заказать то, что они видят по телевизору. Например, когда герои фильма идут в магазин, клиенты вспоминают, что им нужно купить хлеб. Персонажи выбирают букет — клиентам хочется заказать цветы домой.

Елена Иванова, вице-президент «Сбермаркета» по маркетингу и продажам:

Впервые такой формат рекламы я увидела на отдыхе за границей. Во время эфира на экране всплывали объявления и бегущие строки со ссылками на товары, которые показывают по телевизору. Например, если в фильме герои ели пиццу, зритель видел рекламу пиццерии. Ничего подобного на российском рынке на тот момент не существовало. Когда я вернулась из отпуска, мы первым же делом обратились к нашим давним партнерам из «СберМаркетинга», чтобы они запустили аналогичный формат в России.

Создатели технологии попытались защитить бренды от появления в негативном контексте: «алгоритм игнорирует криминальные программы, драмы о трагических событиях и другие передачи, где реклама может быть неуместна».