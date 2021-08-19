Яндекс.Маркет сообщил, что подключил Pleer.ru к сервису экспресс-доставки: купив товары оттуда на Маркете, их можно будет получить за 1−2 часа в Москве и за 1−3 часа в Подмосковье, но покупку надо сделать с 11 до 19 часов. Есть основания надеяться, что хотя бы Яндексу удастся заставить Pleer.ru принимать оплату банковскими картами. Ещё в середине лета Pleer даже при покупке через Маркет позволял расплатиться только наличными (но уже умел доставлять в Москве за 3,5 часа).

В 2019 году заставить «Плеер» принимать карты не смогла даже ФНС, закрывшая магазин на месяц по решению суда из-за «системных грубых нарушений законодательства о применении контрольно-кассовой техники» и «махинаций с чеками». Пресса тогда утверждала, что теперь там принимают к оплате карты всех банков, однако на сайте Pleer.ru в разделе «Правила работы» и сейчас написано:

Уважаемые клиенты, пожалуйста, обратите внимание, что в соответствии с законодательством Российской Федерации в нашем магазине к оплате принимаются только карты национальной платёжной системы МИР. Это правило введено в интересах наших покупателей — оно позволяет нам сохранить для вас самые низкие цены. Если у вас карты других платёжных систем — не спешите расстраиваться! В нашем торговом зале работают банкоматы от различных банков, входящих в ТОП, а также к вашим услугам более 14 банков, работающих около станции метро Автозаводская.

Pleer.ru славится не только антикварным интерфейсом сайта и низкими ценами, но и православной благотворительностью. «Часть нашей прибыли идёт на помощь детишкам

в Свято-Алексиевской Пустыни», указывается на сайте. Это была «ответная реакция деятельного и милосердного сердца на гибель, распад, беспомощность, нищету, уныние».

Подборку всех «особенностей» функционирования и судьбы Pleer.ru публиковало издание TJournal.