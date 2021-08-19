В изданиях Lenta.ru, «Московский комсомолец» и РБК+ появился анонс «безопасного мессенджера» Artery (из РБК+ быстро исчез). Он работает на блокчейне, и у него есть криптовалюта ARTR. Мессенджер называется продуктом отечественных разработчиков, хотя компания указывает юридический адрес на Сейшелах.

«Лента.ру» просто опубликовала пресс-релиз:

Файлы будут зашифровано кэшироваться на вашем устройстве. При этом, если вы смените устройство и снова выполните вход в свой аккаунт, то все переписки будут восстановлены из децентрализованного хранилища.

Ноды, хранящиеся переписки в Artery storage, зарабатывают. Следовательно у каждого участника сети есть мотивация обеспечивать максимальную стабильность работы своего устройства. Чем стабильнее нода принимает и отдает хранимые кусочки файлов, тем выше ее коэффициент стабильности внутри сети, а следовательно и выплата еженедельного вознаграждения в ARTR.

В «МК» написали целую статью о том, что «Artery претендует на звание одного из самых безопасных мессенджеров и вполне может составить конкуренцию нынешнему лидеру Telegram».

В начале августа Artery Network назвала финансовой пирамидой, аналогичной Finiko, начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина. Центробанк к тому моменту уже внёс Artery Network в список организаций с признаками финансовой пирамиды.