В изданиях Lenta.ru, «Московский комсомолец» и РБК+ появился анонс «безопасного мессенджера» Artery (из РБК+ быстро исчез). Он работает на блокчейне, и у него есть криптовалюта ARTR. Мессенджер называется продуктом отечественных разработчиков, хотя компания указывает юридический адрес на Сейшелах.
«Лента.ру» просто опубликовала пресс-релиз:
Файлы будут зашифровано кэшироваться на вашем устройстве. При этом, если вы смените устройство и снова выполните вход в свой аккаунт, то все переписки будут восстановлены из децентрализованного хранилища.
Ноды, хранящиеся переписки в Artery storage, зарабатывают. Следовательно у каждого участника сети есть мотивация обеспечивать максимальную стабильность работы своего устройства. Чем стабильнее нода принимает и отдает хранимые кусочки файлов, тем выше ее коэффициент стабильности внутри сети, а следовательно и выплата еженедельного вознаграждения в ARTR.
В «МК» написали целую статью о том, что «Artery претендует на звание одного из самых безопасных мессенджеров и вполне может составить конкуренцию нынешнему лидеру Telegram».
В начале августа Artery Network назвала финансовой пирамидой, аналогичной Finiko, начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина. Центробанк к тому моменту уже внёс Artery Network в список организаций с признаками финансовой пирамиды.
«Одним из признаков финансовой пирамиды является отсутствие договора, финансовой отчетности, юридического лица. Обещание высокой доходности, гарантий, ничем не обеспеченных. Организация бизнеса на принципе сетевого маркетинга. Аналогичная деятельность, как в случае с пирамидой Finiko, ведется под названием Artery Network. Гражданам предлагается инвестировать в криптовалюту, никаких документов не предоставляется».
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