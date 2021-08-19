Участники рынка кикшеринга заказали в МАДИ экспертизу, подтвердившую, что к электросамокатам нельзя применять правила дорожного движения для мопедов. По мнению экспертов, электросамокат приводится в движение отталкиванием ногой, как и обычный, а мотор в нём средство вспомогательное. Кроме того, хотя у кикшерингов мощность мотора доходит до 250 W, на перемещение среднего пользователя развивается не больше 130 W. Мопедами по закону считаются транспортные средства с помощью от 250 W, а у популярных среди кикшеринговых сервисов моделей она 350 W, хотя программно ограничивается до 250 W. У купленных частными пользователями самокатов мощность никто не ограничивает.

МАДИ — ведущий институт, специализирующийся на проблемах связанных с дорожным транспортом, они правомочны проводить экспертизу. Именно в нем занимаются экспертной оценкой решений госорганов связанных с дорожным движением. Экспертизой и оценкой электросамокатов занимался профессор кафедры «Автомобили», доктор технических наук Виталий Гаевский. Теоретические расчеты МАДИ показывают, что на поддержание постоянной скорости 25 км/ч средний пользователь, чей совокупный с самокатом вес около 100 кг, максимальная мощность не превышает 130W. Помимо того, «основной функцией самоката, даже электрического, является движение при отталкивании ногой человека от поверхности дороги, — говорится в заключении. — Электропривод переводит самокат в гибридное средство индивидуальной мобильности, но является вспомогательным, так как в случае разрядки аккумуляторной батареи, самокат не прекращает свое функционирование и может спокойно продолжить передвигаться дальше».

В пятницу 13 августа в Перми взорвался очередной электросамокат, который стоял на зарядке. В квартире упала межкомнатная стена и разгорелся пожар. В июне в Пермь пришёл Urent, а в конце июля Woosh. При взрыве самоката в апреле в Санкт-Петербурге погибла собака, впрочем, самокатный евангелист Александр Нилов сравнил взрывы самокатов с возгораниями чайников и сказал, что к ним слишком много внимания. В июле в Москве произошёл не такой сильный взрыв — владелец самоката не заряжал его, а нёс в руках. D 2019 году самокаты взрывались не мене масштабно: в Москве в сентябре погибла бабушка, в апреле треснула стена дома. Во избежание взрывов специалисты советуют не оставлять самокат заряжаться на ночь, не допускать перегрева батареи и не покупать дешевые китайские модели.