«В результате проведенных мероприятий в июле 2017 года прекращена деятельность крупнейшей в русскоязычном сегменте TOR торговой площадки RAMP (Russian anonymous marketplace)», — процитировал ТАСС документ за подписью замминистра внутренних дел РФ Михаила Ваничкина. Замминистра отвечал на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина о мерах, принимаемых ведомством против распространения наркотиков в интернете. Горелкин направил запрос в августе (то есть после «июля 2017»). Об арестах или розыске причастных к дистрибуции наркотиков через RAMP не сообщается. По оценкам сайта RuOnion.com на 29 июня 2017 года более 30% продавцов ушли с RAMP на сторонние площадки.