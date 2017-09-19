Mail.ru Group инвестирует €800 000 в разработчика мобильных игр Panzerdog. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя группы. После сделки холдинг получит долю в Panzerdog, детали не раскрывают. В апреле этого года в группе заявили, что они вложат до $100 млн в игровые компании. Инвестиция в разработчика мобильных игр стала первой у игрового венчурного подразделения Mail.ru Group. Panzerdog планирует выпустить свою первую игру мобильный шутер Tacticool только в начале следующего года. Полученные средства компания направит на ее доработку и продвижение.