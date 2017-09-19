Бывший заместитель технического директора «ВКонтакте» Антон Розенберг, публично озвучивший вчера свои претензии к Павлу Дурову, утверждает, что Дуров заявлял о планах выставить Telegram на продажу.

Павел Дуров во время собеседования при приеме на работу говорил мне, что в перспективе возможна продажа им мессенджера Telegram, и в этом случае сотрудники получат существенные премии в размере десятков миллионов долларов, — говорится в предложении о мировом соглашении, которое Розенберг направил в адрес ООО «Телеграф», которым он сейчас судится.

Письмо опубликовано в telegram-канале «Беспощадный пиарщик».

Дуров заявил «Ведомостям», что не рассматривает даже продажу долей в компании, не говоря уже о продаже компании целиком.

Ранее Розенберг опубликовал материал на Medium, в котором рассказал об увольнении из Telegram из-за конфликта с братом Павла Дурова Николаем, который оказывал знаки внимания его будущей жене Екатерине Розенберг. Сегодня Екатерина заявила РБК, что согласна с содержанием статьи своего мужа.