МТС предложил клиентам сервиса «Cloud МТС» анализировать большие данные с помощью BDaaS-инфраструктуры МТС (Big-Data-as-a-Service). Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на представителей компании. Сервис поможет бизнесу таргетировать рекламу, собирать и обрабатывать открытые данные, проводить финансовую и бизнес-аналитику. Стоимость площадки составляет от 5 000 рублей в месяц, цена изменяется в зависимости от пространства, занятого в облаке.