«Яндекс» представил платформу для мультимедийных систем автомобилей — Яндекс.Авто. Она позволяет водителю, к примеру, при помощи голосовых команд выбрать полосу для манёвра, ответить на звонок, включить подходящую музыку. На одном экране доступна информация сразу нескольких сервисов. Например, в одной части экрана можно следить за подсказками Яндекс.Навигатора, а в другой — смотреть прогноз Яндекс.Погоды, выбирать FM-волну или станцию в Яндекс.Музыке.

Первыми автомобилями, в которые будет встроена платформа Яндекс.Авто, станут Toyota Camry Exclusive и Toyota Rav4. Они поступят в продажу в октябре. Также Яндекс подписал меморандумы о сотрудничестве с компаниями «Ягуар Ленд Ровер», «АВТОВАЗ», «Форд Соллерс Холдинг» и «КАМАЗ». Яндекс предлагает автопрому и другое решение: отдельные компоненты Яндекс.Авто водитель может выводить на экран мультимедийной системы, подключая телефон с помощью USB-кабеля. Такая функция будет доступна в новых автомобилях Range Rover Velar в октябре.

За голосовое управление в машине отвечает комплекс речевых технологий «Яндекса» SpeechKit. Разработками в области речевых технологий «Яндекс» занимается с 2012 года. SpeechKit был впервые представлен в октябре 2013 года на ежегодной технологической конференции «Яндекса». Система понимает запросы на русском и турецком языках.

Возможность голосового управления различными функциями автомобиля предлагают все ключевые игроки мирового автопрома в топовых моделях. Проблема в том, что голосовые ассистенты крайне чувствительны к языку команд, а большинство решений от самих автопроизводителей изначально разрабатывалось для распознавания команд на английском. Apple представило свою мультимедийную систему для автомобилей Аpple Сarplay весной 2014 года. Аналогичная система от Google Android Auto была анонсирована также весной 2014 года, а появилась в 2015 году.

Яндекс.Авто изначально являлся автомобильным классифайдом, весной 2016 года «Яндекс» объявил, что полностью избавится от бизнеса по агрегации объявлений и переведет все бизнесы, связанные с темой продажи автомобилей под бренд Auto.ru.