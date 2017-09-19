Бывший сотрудник «ВКонтакте» Антон Розенберг, который работал в связанной с Telegram компании «Телеграф», потребовал в суде от бывшего работодателя более 1 млн рублей. Розенберг требует выплатить ему зарплату за вынужденные прогулы в период с января по апрель 2017 года и компенсацию за моральный ущерб в размере 60 тысяч рублей. Общая сумма требований составляет от 1 до 1,5 млн рублей. Также Розенберг требует восстановить его в должности в ООО «Телеграф», где он занимал пост директора по специальным проектам и, по собственному описанию, работал со спамом. Он пояснил, что готов работать и дальше.