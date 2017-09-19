Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет Google и «Яндекс» на предмет преимущественной выдачи своих ресурсов в поиске, передал Интерфакс слова начальника управления контроля связи и ИТ Елены Заевой. Поисковики объяснились с регулятором: «На сегодняшний день все предоставили, но мы еще продолжаем изучать. Обратите внимание, сколько лет уже Еврокомиссия это дело смотрит». Европейское дело, где Google был признан виновным, продолжалось 6 лет. ФАС анализирует поведение крупнейших поисковиков лишь с июля 2017 года. Процесс начат по собственной инициативе ведомства — в ФАС не поступало жалоб на деятельность кого-либо из них.



Пример. В выдаче «Яндекс» есть яркий блок предложений Яндекс.Маркета, а не стороннего сервиса покупок

В июне 2017 года Еврокомиссия оштрафовала Alphabet, (юрлицо — владелец Google), на €2,42 млрд из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке систем поиска. Формальные обвинения европейский регулятор вынес весной 2015 года. В 2016 Microsoft отозвал жалобу, но расследования это не остановило и спустя год Еврокомиссия вынесла решение (сейчас оспаривается Google). Microsoft обвинил Google в злоупотреблении результатами поиска в начале 2011 (корпорация с 2008 по конец 2011 владела шопинг-сервисом Ciao).