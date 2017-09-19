Такси-сервис Uber начал страховать клиентов на сумму до 500 000 рублей в тестовом режиме, сообщил vc.ru со ссылкой на представителей компании. Тестирование началось в Казани и продлится до конца 2017 года, система может быть расширена на другие регионы. Предложение будет подключаться автоматически в начале поездки. О планах Uber и Яндекс.Такси начать страховать пассажиров стало известно в августе этого года.