«Зетеры», они же «зумеры», являются скорее «инфлюенсерами и потребителями, нежели покупателями». В рамках совместного исследования особенностей потебительского поведения поколений «Яндекса» и Aquarelle Research компании выяснили, что люди в возрасте 15−24 года «не склонны ни в чём себя ограничивать». При покупках они меньше остальных поколений склонны читать описания товаров и больше -- опираться на отзывы, предпочитая видео.

Потребление товаров и услуг является у них одной из ключевых жизненных ценностей, они не любят экономить и любят ходить в дорогие магазины. Дети есть только у 6%, а кредиты или ипотека -- более чем у 12%.

Комментарий Петра Залесского (GfK): «В целом поколение Z можно назвать скорее инфлюенсерами и потребителями, нежели покупателями. Причина проста — Z по большей части не являются добытчиками в своей семье. На основании опросов GfK мы видим, что в 16−19 лет меньшинство знает, сколько семья зарабатывает, размер коммунальных расходов, сколько семья тратит на продукты питания и предметы жизнеобеспечения. Среди несемейных в группе 16−24 лет 43% не знают или затрудняются ответить об уровне доходов своего домохозяйства. При этом характерно, что молодые люди 16−19 лет на вопрос о том, от чего они готовы отказаться, чтобы экономить, отвечают: «ни от каких покупок не готовы отказаться».

«В силу более скромных доходов и узкой зоны ответственности» представители этого поколения реже делают покупки и оффлайн, и онлайн, чем более старшие люди. В интернете во второй половине 2019 года закупились 31,3%. Самым популярным интернет-магазином оказался Aliexpress, им пользовались 57,7% от совершавших покупки в интернете. На 2 месте Ozon (13%), дальше Asos (10,7%), Lamoda (8,2%). Сайт Detmir.ru предсказуемо обогнал у мало участвующих в ведении семейного хозяйства зумеров площадки с продуктами и бытхимом типа сервисов «Перекрёстка» или «Утконоса», магазины бытовой техники («Юлмарт»), но не гаджетов (ДНС шоп).

Только 23% «зетеров» по России и 30% по Москве верят, что каршеринги и такси готовы избавить от необходимости покупать машину. Для 76,8% респондентов автомобиль -- это «ощущение мобильности и свободы». Зато 36,4% уверены, что собственная квартира лишает свободы. Половина предпочтёт платить аренду, а не брать ипотеку.