ЦБ, фактически, предупредил бизнес о том, что в ближайшее время ключевую ставку регулятор пересматривать не собирается — он с интересом будет ждать того, какая инфляция будет в России в начале 2023-го, после чего позиция, возможно, будет пересмотрена. Компании, по мнению ЦБ, уже обеспечены недорогим фондированием благодаря программам господдержки, поэтому рынок находится в сбалансированном состоянии

Тому, что на фоне еще продолжавшейся в первом осеннем месяце сезонной дефляции, оживления потребительского спроса, при относительно стабильном рубле и лучших, чем ожидалось ранее, краткосрочных экономических прогнозах оценки текущей инфляции все-таки росли, а не снижались, Банк России однозначного объяснения не дает, и сам факт роста ожиданий его беспокоит.

Тем не менее решение о снижении ключевой ставки принято по возможному максимуму: глава ЦБ объявила, что этим действием достигнут нейтральный уровень ставки.

Он, по оценкам Банка России, краткосрочно выше, чем среднесрочно — по мере адаптации экономики к новым условиям внешней торговли (санкциям) он, по расчетам ЦБ, должен снижаться. Тем не менее, по крайней мере сейчас, денежный регулятор, по его расчетам, в движении ставки практически достиг ровно той точки, в которой при неизменности прогнозов ее практически не нужно менять: баланс проинфляционных и дезинфляционных рисков, по мнению совета директоров Банка России, сейчас уравновешен. Поэтому в заявлении совета нет привычного указания на то, что на следующих заседаниях будет рассматриваться возможность снижения: само пространство для снижения, по словам Эльвиры Набиуллиной, сильно сократилось, а на заседаниях 18 октября и позже может рассматриваться, в том числе, повышение ставки.