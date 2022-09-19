"Ведомости" пишут, что ВК будет добиваться эксклюзива для своей платформы дистрибуции видеоигр на СНГ и Россию, и предоставления ему тех игр, которые есть в Steam, но которые россияне сейчас не могут купить из-за отсутствия необходимых средств платежей:

Пользователи с российскими картами сейчас не могут легально покупать игры на зарубежных площадках и VK решила занять эту нишу, объясняет источник, близкий к компании. «Санкции нарастают, обходных путей вроде казахстанских карт все меньше и меньше», – говорит он. Доказательством этой стратегии VK, по его словам, является то, что разрабатываемый студией Mundfish шутер Atomic Heart, который станет «одной из главных игр следующего года», в России и нескольких странах СНГ будет доступен только через VK Play.

Конкуренция средств дистрибуции видеоигр в России едва ли будет нарастать в ближайшие годы: иностранцы покинули этот рынок добровольно, Сбер своё игровое направление распустил, поэтому требование эксклюзивности для VK Play не на 100% понятно, а с наличием остальных игр в каталоге ситуация, в первую очередь, будет зависеть от желания иностранных разработчиков заходить в Россию. Присутствие на российском рынке мало для какой геймдев-компании является критичным (хотя и такое бывает: например, Wargaming с явным трудом обособил российско-белорусское подразделение в "Лесту"), а разбирательство о том, что и как можно продавать в Россию - далеко не бесплатное, поэтому VK Play, на текущий момент, планирует некое сложнопредсказуемое будущее. Однако, при наличии игрового рынка в России и рядом желание VK получить от него некоторую долю - понятно, но на полноту каталога "как в Steam" вряд ли стоит рассчитывать.