Издание Bloomberg пишет о перетряхивании сеток тарифов авиакомпаний из-за нежелания корпораций оплачивать перелёты бизнес-классом своим сотрудникам.

Из-за этого авиакомпании поднимают тарифы в бизнес-классе до запредельных, даже для этого формата путешествий, значений, что увеличивает количество нежелающих летать бизнесом, и как результат, приводит к заметному подорожанию тарифов в экономе-классе.

Это связано с тем, что существенная часть стоимости осуществления перелёта приходится на бизнес-класс, и если бизнес-класс перестаёт быть донором перелётов, то за полёт борта больше должны заплатить пассажиры эконом-класса.

Поэтому ожидать снижения стоимости на авиаперевозки в ближайшее время, пока компании испытывают горячее желание экономить свои средства, не приходится.