Инвесткомпании отмечают падение числа сделок с российскими IT-стартапами в четыре раза


С января по август 2022 года российские инвестиционные фонды заключили всего 31 сделку с IT-стартапами против 121 сделки за аналогичный период прошлого года, рассказали "Коммерсанту" в инвестиционной компании A.Partners. В компании уточнили, что сейчас на один раунд приходится один инвестор, в то время как в прошлом году — два. Средний чек на один проект при этом вырос с $10,5 млн в 2021 году до $14 млн в 2022 году. Таким образом, рынок резко упал с точки зрения количества сделок при росте среднего чека. «Но значительную долю в статистике составляют венчурные сделки институциональных и крупных отраслевых инвесторов, и если вынести их за скобки, то средний чек падает значительно»,— уточняет инвестиционный аналитик A.Partners Андрей Шарлай.

Если раньше средний чек при инвестиции в IT-стартап был около 300–500 млн руб., а инвестиционные раунды B2С-проектов доходили до 2 млрд руб., то сейчас основу рынка составляют инвестиции со средним чеком 20–30 млн руб., подтвердил собеседник в крупном инвестфонде. В венчурном фонде МТС также говорят, что число инвестиционных сделок за полгода существенно сократилось, в частности из-за того, что «возможность заработать с их помощью стала менее очевидной». «Средства от ряда крупных корпоративно-государственных инвесторов стали высокорисковыми, а количество стратегов, готовых покупать по хорошим мультипликаторам, стало меньше»,— пояснил руководитель фонда Ислам Мидов.

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    Юрий Синодов Roem.ru

    У меня с оценками сделок всегда было две проблемы:

    а) непрозрачность рынка в целом.
    мы не видим:

    • внутренних венчуров, когда компания бахает на какое-то направление ярд с целью посмотреть что получится. Если получится — мама всё заберёт, если не получится — ну и бог с ним.
    • мы не видим сделок о которых не объявляется. Тишина-тишина, потом хоба: кто-то уже с готовым продуктом ищет на B-round несколько лямов
      б) изменилась мотивация. Речь идёт уже не о захватах мировых рынках, а о затыкании дыр, плюс, иногда необходимости продемонстрировать, что мы с народом, мы можем инвестировать в российский рынок

    На этом фоне голые цифры мало о чём говорят, нельзя сравнивать вчерашние и сегодняшние параметры и близко.

    Скажем, идея проинвестировать в российский стартап с международными амбициями базирующийся внутри страны — просто обречена, такого не будет

    Кто хочет делать международные продукты будет делать теперь это совершенно иначем чем год назад.

    Удивительно, что такие простые мысли не озвучиваются.

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