С января по август 2022 года российские инвестиционные фонды заключили всего 31 сделку с IT-стартапами против 121 сделки за аналогичный период прошлого года, рассказали "Коммерсанту" в инвестиционной компании A.Partners. В компании уточнили, что сейчас на один раунд приходится один инвестор, в то время как в прошлом году — два. Средний чек на один проект при этом вырос с $10,5 млн в 2021 году до $14 млн в 2022 году. Таким образом, рынок резко упал с точки зрения количества сделок при росте среднего чека. «Но значительную долю в статистике составляют венчурные сделки институциональных и крупных отраслевых инвесторов, и если вынести их за скобки, то средний чек падает значительно»,— уточняет инвестиционный аналитик A.Partners Андрей Шарлай.

Если раньше средний чек при инвестиции в IT-стартап был около 300–500 млн руб., а инвестиционные раунды B2С-проектов доходили до 2 млрд руб., то сейчас основу рынка составляют инвестиции со средним чеком 20–30 млн руб., подтвердил собеседник в крупном инвестфонде. В венчурном фонде МТС также говорят, что число инвестиционных сделок за полгода существенно сократилось, в частности из-за того, что «возможность заработать с их помощью стала менее очевидной». «Средства от ряда крупных корпоративно-государственных инвесторов стали высокорисковыми, а количество стратегов, готовых покупать по хорошим мультипликаторам, стало меньше»,— пояснил руководитель фонда Ислам Мидов.