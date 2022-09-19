Владислав Лобаев, основатель Lobaev Arms, описал проблемы с инвестирование в основные материальные средства для необходимой в текущее время™ продукции:

наш заводик выпускает очень нужную сейчас продукцию. Настолько нужную, что мы перевели один из основных цехов на работу в круглосуточном режиме. И все равно не можем удовлетворить потребности фронта, получая совсем уж неожиданное количество заказов.

И вот почему. При переходе на трехсменный режим, обнаружились два, так называемых, "бутылочных горла", без ликвидации которых нет смысла запускать другие цеха в три смены.

Эти узкие места, ликвидация которых позволяет нарастить выпуск изделий практически в два раза (!) закрываются закупкой двух весьма недёшевых станков - 5-ти координатного фрезерного станка и токарного центра с фрезерными возможностями.

Попробовали обратиться в область, и получили-таки помощь (за что им, в самом деле, огромное спасибо, ибо получаем её уже второй раз), но помощь эта ограничена компенсацией не более 2 млн рублей. То есть действуют те же программы, как и до СВО. Мы потратили её на частичную компенсацию закупки нового электроэрозионного станка, который также был нам очень нужен.

Но никаких новых программ, предусмотренных для развития производства в новых условиях, мы не обнаружили. Возможно, плохо искали...

Пока на производстве чесали репу относительно того, как "выкроить больших семь шапок из овцы", к нам позвонил неизвестный и предложил профинансировать изделие, и в дальнейшем делать это регулярно, каждый месяц.

В ходе общения он стал свидетелем нашего обсуждения вопроса с оборудованием и немедленно откликнулся: давайте я поучаствую!

В течение трех дней оба станка были оплачены! Причем большая часть времени ушла на согласование спецификации и бумажную работу.

Дмитрий (так зовут неизвестного) объяснил этот поступок дословно так: "Просто я Родину люблю".