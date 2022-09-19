Минцифры пишет:

На Госуслугах опубликованы инструкции по установке российских сертификатов безопасности на устройства пользователей. Такие сертификаты обеспечат доступность сайтов в любом браузере пользователям всех операционных систем.

Сертификаты доступны также юридическим лицам – владельцам сайтов. Использование российского TLS-сертификата обеспечивает доступность ресурса в «Яндекс.Браузере» и браузере «Атом».

Всего сертификаты выданы на 7 тысяч доменных имен. На прошлой неделе о переводе всех своих сайтов на российские TLS-сертификаты заявил Сбер. Это один из наиболее масштабных примеров использования отечественных сертификатов безопасности.