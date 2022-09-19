Минцифры пишет:
На Госуслугах опубликованы инструкции по установке российских сертификатов безопасности на устройства пользователей. Такие сертификаты обеспечат доступность сайтов в любом браузере пользователям всех операционных систем.
Сертификаты доступны также юридическим лицам – владельцам сайтов. Использование российского TLS-сертификата обеспечивает доступность ресурса в «Яндекс.Браузере» и браузере «Атом».
Всего сертификаты выданы на 7 тысяч доменных имен. На прошлой неделе о переводе всех своих сайтов на российские TLS-сертификаты заявил Сбер. Это один из наиболее масштабных примеров использования отечественных сертификатов безопасности.
Использование RSA-сертификатов сильно упрощает жизнь пользователей, которых ранее пытались заставить ставить шифрование по ГОСТ, и снижает проблему лишения российских компаний сертификатов безопасности и невозможности использования их сервисов.
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т е учмтывая что фильтрвции по зонам нет они хотят весь интернет завести под товарища майора ?