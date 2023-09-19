Минэкономразвития планирует доработать законопроект о маркировке видеоигр до конца года и внести его на рассмотрение правительства. Поправки в закон «Об информации» разработало Минэкономразвития в рамках поручения президента России. Документ предполагает введение обязательной маркировки видеоигр их производителями или дистрибьюторами. Она должна предупреждать, если в игре есть жестокие сцены, физическое или психологическое насилие, антиобщественные деяния, заболевания, самоубийства, аварии, катастрофы и их последствия. Кроме того, маркировка будет указывать на изображения или описания употребления в игре алкоголя и наркотиков, а также если она имеет внутриигровые покупки. В законопроекте также говорится, что не допускается распространение игр, содержащих запрещенную в России, согласно действующему законодательству, информацию, например способы совершения самоубийства или изготовление наркотиков, детскую порнографию и др.

Законопроект предполагает возможность проведения экспертизы видеоигры «по инициативе заинтересованных лиц». В течение 15 дней со дня получения экспертного заключения Роскомнадзор (если речь идет об играх, распространяемых через интернет) или Роспотребнадзор (если речь об играх, которые можно купить в рознице) будет принимать решение о том, соответствует ли игра маркировке и нарушает ли она другие требования закона. В случае несогласия с результатами проведенной экспертизы ее можно будет оспорить в суде. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. В Минэкономразвития отметили, что законопроект будет доработан с учетом обсуждения с отраслью, направлен на согласование в другие ведомства в ближайшее время и внесен на рассмотрение правительства до конца года. Критерии отнесения той или иной игры к соответствующей категории компьютерных игр разработают Минцифры совместно с Минздравом.

В 2022 году ряд зарубежных игровых компаний ушел из России или приостановил деятельность в стране: среди них — Sony, Nintendo, Microsoft, Steam. Согласно исследованию GameDiscover, на Россию приходится 9,7% всех пользователей американской платформы Steam, это третье место после США и Китая. По оценке игрового и технологического эксперта, руководителя Gamemag.ru Александра Логинова, в России около 1,5-2 млн пользователей консолей, которые покупают игры на физических носителях, в том числе пиратские. Аудитория игр на ПК составляет около 9-10 млн человек, и по большей части это пользователи Steam. При этом до сих пор нет ответа, что делать с такими крупнейшими международными платформами, как Steam, если маркировка их игр не будет соответствовать требованиям закона. «У Steam много бесплатных игр, есть старые игры, которые геймеры приобрели давно, кроме того, пользователи научились оплачивать игры в обход ограничений. По неофициальным данным на 2021 год, средние продажи популярной игры на консолях составляли около 150 000–200 000 физических копий, а 2022-м это уже было 10 000–15 000», — говорит Логинов. Большая часть геймеров перешла на цифровые сервисы в Турции или на альтернативные онлайн-платформы.