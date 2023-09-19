По итогам первого полугодия 2023 года оборот Wildberries увеличился на 94% до 1,22 трлн руб. Однако средний чек снижается: в 2022 году он был 1080 рублей, а в первом полугодии этого года - ~800 рублей. В 2021 году он был 1350 рублей.

По итогам 2022 года средний чек на крупных маркетплейсах в целом - 2000 рублей.

В 2022 году сумма среднего чека на маркетплейсах снизилась на 3% и составила около 2 тысяч рублей. Но у некоторых площадок средний чек вырос: у «Яндекс Маркета» — на 21%, у KazanExpress на 9% и у Lamoda на 5%. Самый большой средний чек у Lamoda, «СберМегаМаркета» и «Яндекс Маркета».

Эксперты считают спад темпов роста естественным и более плавным, чем они ожидали, что хорошо не только для маркетплейса, но и для рынка.

У селлеров WB периодически возникают сложности. В последнее время участились случаи взлома аккаунтов продавцов. Злоумышленники размещают от имени продавца товары, которыми он обычно не торгует, по сильно заниженной цене. Заказанные товары селлер обязан отправить покупателю, иначе ему грозит штраф.

В прошлом месяце хакеры зашли в кабинет продавца, торговавшего исключительно плюшевыми котиками, и от его имени создали около 500 новых карточек с пилами "Макита", лодками, бассейнами, пылесосами, смартфонами и прочей бытовой техникой и электроникой. Товары предлагались по очень низким ценам, поэтому продавец не по своему желанию сразу же набрал заказов на 150 тыс руб на несуществующие товары. Предприниматель обратился в поддержку Wildberries, попросив отменить сделанные заказы и объяснив, что карточки созданы мошенниками. Однако маркетплейс заблокировал ему реально продающиеся товары, а также объяснил, что в случае невыполнения данных заказов селлеру грозит штраф в почти 55 тыс. руб.

На протяжении последнего месяца хакеры массово атакуют ЛК продавцов по одной схеме. Они подбирают или похищают пароль к аккаунту, а потом создают там карточки несуществующих дорогих товаров по крайне низким ценам. В итоге на Wildverries стали появляться телевизоры, холодильники, телефоны и бассейны по ценам от 50 рублей. При этом мошенники еще и растрачивают рекламные бюджеты продавцов, включая от их лица платное продвижение фейковых товаров. Параллельно хакеры пытаются развести на деньги покупателей Wildberries еще по одной схеме: заманивая их в WhatsApp и предлагая оплатить те же фейковые товары напрямую. Иногда жулики прямо требуют деньги с продавца, угрожая блокировкой магазина. Они связываются с ним через мессенджеры и требуют стандартную таксу в 50 тыс. руб.

Механизм взлома аккаунтов пока неизвестен, но есть предположения, что причина может быть в сторонних сервисах для работы с магазинами или аналитикой продаж, которым продавцы отдают доступ.