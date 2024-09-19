Адвокат Владислава Бакальчука, совладельца одного из юрлиц из орбиты Wildberries, сообщил «РБК» о том, что Владислав был задержан по подозрению в убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправство.



Владислав задержан утром 19-го сентября на двое суток, до этого его допрашивали по делу в качестве свидетеля.

Резкое обострение акционерного конфликта вокруг Wildberries произошло 18-го сентября, когда Владислав Бакальчук попытался проникнуть с силовой поддержкой в офис компании в Романовом переулке.

Конфликт охраны Бакальчука и охраны офиса Wildberries сопровождался стрельбой — погибли два человека, и были ранены представители правоохранительных органов. По результатам стрельбы были задержаны несколько десятков человек, их процессуальный статус устанавливается.

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