Сервис объявлений Am.ru, который входит в Mail.ru Group, запустил совместный проект с онлайн-аукционом подержанных машин CarPrice и банком «Сетелем», дочерней компанией «Сбербанка». Об этом «Роем!» сообщил представитель Mail.ru Group. В его рамках покупатель может получить кредит на автомобиль по ставке от 12,9% годовых, а владелец при подаче объявления о продаже автомобиля может записаться на бесплатный осмотр машины в одном из офисов CarPrice.

Диагностика включает юридическую и техническую экспертизы и предварительную оценку стоимости автомобиля. После осмотра владелец либо сразу получает предложение о продаже в CarPrice, либо публикует объявление с результатами осмотра на Am.ru. В «Сетелеме» покупатель может взять кредит. Предварительное решение по кредиту принимается в онлайн-режиме и занимает меньше 2 минут.

Проект построен по модели revenue sharing, когда прибыль от прохождения полного цикла (осмотр машины, продажа, получение кредита покупателем) делится между участниками, пишет «Коммерсантъ». Пропорции не раскрывают.

Принадлежащий «Яндексу» сервис Auto.ru, который конкурирует с Am.ru, запустил в тестовом режиме похожий проект в августе. Автомобили, которые прошли бесплатную техническую и юридическую проверки, подпадают под кредитование. Партнером сервиса также выступает банк «Сетелем». В июне 2016 года сервис открыл свой первый центр оценки подержанных машин в Москве.