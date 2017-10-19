Инвестиционная группа UCP и венчурный фонд Flint Capital вложили в проект Sum&Substance, который разрабатывает решения для удаленной идентификации клиентов, партнеров и сотрудников. Об этом «Роем!» сообщают два источника, близких к сделке.

Точная сумма сделки и доли фондов не раскрываются. Известно, что куплено около 10% - от 700 000 рублей до 1 млн рублей в зависимости от целевых показателей. Инвестиции пойдут на совершенствование продуктов, развитие юридической экспертизы для работы с зарубежными финтех-компаниями, укрепление позиций в России и расширение географии бизнеса в Европе, США и странах СНГ.

Флагманский продукт компании — платформа IDensic, которая мгновенно подтверждает личность пользователей онлайн-сервисов при помощи компьютерного зрения, интеллектуального анализа данных на основе нейронных сетей и других алгоритмов машинного обучения. Система проверяет документы на следы ретуши и фотомонтажа, определяет фотографии физически подделанных документов, а затем сверяет лицо пользователя на селфи и на фото в документе.

Продукты проекта помогают компаниям снижать финансовые и репутационные риски, а также автоматизировать и повысить эффективность работы служб безопасности. Среди клиентов Sum&Substance — Gett, YouDo, beepCar от Mail.ru, YouDrive и Avito. «Наши технологии помогают решить важную для человечества проблему — тотальное недоверие в интернете. И это очень востребовано бизнесом», — говорит генеральный директор Sum&Substance Андрей Северюхин.

По словам представителей компании, клиенты платят Sum&Substance за каждую верификацию. Стоимость одной верификации кастомизируется и разнится в зависимости от региона, типа компании, объема и некоторых других показателей. В Великобритании, где наиболее развит этот рынок, одна верификация стоит 1−3 фунта. В России одна верификация — $1−2. Через полгода компания планирует выйти на объем верификаций более 250 000 в месяц, а к 2021 году проект рассчитывает выйти на объемы в 10 млн верификаций в год.

Глобальный рынок услуг по выявлению и противодействию мошенничеству в 2017 году Sum&Substance оценивает в $17 млрд. Примерно $5 млрд занимает сегмент идентификации и верификации личности. На российском рынке сегмент оценивается $50−100 млн.