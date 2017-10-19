Социальная сеть «ВКонтакте» в декабре 2017 года проведет первую церемонию вручения музыкальной премии VK Music Award. Продюсером премии выступит Тимур Бекмамбетов, он подтвердил, что участвует в проекте. Точная дата не определена — она будет зависеть в том числе и от расписания самих артистов. В компании рассчитывают, что премия будет вручаться каждый год. Впервые о проекте премии рассказал в мае этого года директор по развитию ВКонтакте Александр Круглов.
17 октября о запуске чарта, основанного на количестве прослушивании композиции объявила Яндекс.Музыка.
На Яндекс.Музыке появился Чарт. Место трека в нём зависит от количества прослушиваний миллионов пользователей https://t.co/2ak3F24lOs
— Яндекс (@yandex) October 17, 2017
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