Социальная сеть «ВКонтакте» в декабре 2017 года проведет первую церемонию вручения музыкальной премии VK Music Award. Продюсером премии выступит Тимур Бекмамбетов, он подтвердил, что участвует в проекте. Точная дата не определена — она будет зависеть в том числе и от расписания самих артистов. В компании рассчитывают, что премия будет вручаться каждый год. Впервые о проекте премии рассказал в мае этого года директор по развитию ВКонтакте Александр Круглов.

17 октября о запуске чарта, основанного на количестве прослушивании композиции объявила Яндекс.Музыка.