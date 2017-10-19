Регистратор доменов Reg.ru опубликовал обзор влияния трендов на регистрацию доменов, авторы обзора выбрали несколько слов, популярных в медиаполе Рунета в 2017 году. Самым популярным из анализируемых слов оказалось «коин» или coin. Если до 2015 года основу сайтов с упоминанием этого слова составляли домены, посвящённые нумизматике, то в 2016 и 2017 году, когда было зарегистрировано свыше 3000 доменов, их тематика сменилась на более современную: Альткоины.рф, Рубикоин.рф, Aboutcoins.ru и т. п. Это характерно и для зон .RU, и для .РФ.

На втором месте по популярности фермы для майнинга. На третьем месте домены со словом «спинер» — в сумме оно встречается 1270 адресов в .RU и .РФ. 99% доменов зарегистрировано в 2017 году и лишь некоторые в конце 2016 года. Пик регистраций пришёлся на апрель-июнь 2017 года — время, когда популярность спиннеров в России набирала обороты. Встречаются самые разные варианты доменов: Spinner-izh.ru Spinner-hair.ru Spinner-gde-kupit.ru, Spinerboy.ru.

Exchange — ещё одно слово, получившее распространение вместе с темой криптовалют. В 2017 и 2016 было зарегистрировано более трети доменов от сегодняшнего показателя в .RU и .РФ. Основная масса доменов со словом mining или «майнинг» — 73% (760 адресов) — была зарегистрирована в 2017 году. Как и в случае с другими словами, связанными с блокчейн-технологиями и криптовалютой, основной пик регистраций пришёлся на июнь-август текущего года.

На позицию ниже оказалось слово «блокчейн» — 521 доменное имя в .RU и .РФ. Следующим по популярности стало слово «хайп» — 422 домена. Доменов со словами «криптовалюта» и cryptocurrency в .RU и .РФ оказалось равное количество — всего по 17 веб-адресов. Большая часть из них, как и остальные трендовые слова, зарегистрированы в июне-июле 2017 года. В рамках обзора рассматривалась ещё одна трендовая тема — «рэпбатл». Несмотря на всеобщий интерес к ним в последнее время, ни само слово, ни имена участников батлов не получили распространения в доменных зонах .RU и .РФ.