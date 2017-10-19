Facebook начал тестировать ленту новостей с рекомендациями для всех пользователей, сообщает TechCrunch со ссылкой на представителей соцсети. На русском языке страница называется «Интересно». Раньше тестирование проходило на мобильных устройствах, теперь лента доступна в десктопной версии. Такие же ленты с рекомендациями есть в Instagram и «ВКонтакте».

Идея так называемого Explore Feed — показать пользователям Facebook больше интересного для них контента (популярные посты, статьи, фотографии и видео страниц, на которые они не подписаны). По словам представителя соцсети, материалы автоматически подстраиваются под предпочтения каждого юзера. «В принципе, это лента новостей второго уровня, которую Facebook сможет монетизировать», — пишет издание. Сейчас рекламы в разделе нет.

Скриншот Дмитрия Колодина, SMM Aviasales и Pornhub, из его Telegram-канала «Лось».