«Деловой Петербург» получил фору — «Ведомости» закрыли своё бюро в Санкт-Петербурге


Бюро «Ведомостей» в Санкт-Петербурге попрощалось с читателями — местные новости теперь будет писать московская редакция. Региональный конкурент, «Деловой Петербург», получил от «Ведомостей» неожиданную фору. В апреле главный редактор и основной владелец «Делового Петербурга» Максим Васюков объявил о переводе сайта ДП на платную подписку. Как и в «Ведомостях», лучшие материалы ДП доступны исключительно за деньги.

Друзья! Коллеги и ньюсмейкеры! Региональная полоса вышла сегодня в последний раз. Петербургское бюро, основанное весной 2000 г., на полгода позже «Ведомостей», закрывается. Это один из этапов оптимизации, причины ее — экономические. Газета продолжит выходить в Петербурге, здесь остаются коммерческие подразделения, отдел конференций, подписка. Местные новости останутся, но их будут писать журналисты московской редакции.
Спасибо, что были с нами все эти годы, что читали и лайкали, а главное — что развивали экономику, заключали сделки, основывали компании. Писать об этом было захватывающе, даже когда информацию пытались скрывать, в этих случаях — особенно захватывающе вообще-то. Надеюсь, вы оценили!

Анна Щербакова (Anna Scherbakova), Мария Буравцева (Maria Buravtseva), Дмитрий Горшенин (Dmitriy Gorshenin), Светлана Зайцева (Svetlana Zaitseva), Валерия Лебедева (Valeria Lebedeva)

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