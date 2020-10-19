Заведения общепита и другие московские бизнесы хотят и могут добровольно подключаться к системе регистрации посетителей по номеру телефона. Пока только ночные клубы, бары и другие заведения, работающие по ночам, обязаны с 19 октября требовать с посетителей чек-ин при входе. Люди сканируют QR-код, либо отправляют смс на короткий номер, в результате чего в системе сохраняется их телефон, и их можно будет оповестить, если среди посетителей окажется носитеь коронавируса.

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в интервью ресторатору Дмитрию Левицкому рассказал, что QR-коды для чекинов получили уже 500 организаций (к моменту выхода интервью -- 1000, прим.ред.), среди них есть рестораны и кафе, есть бизнесы, которые пока не попадают под требования. Владельцы рассчитывают, что поддержка ограничений поможет спастись от нового закрытия бизнесов в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

Левицкий упомянул, что многие из его «коллег» хотят присоединиться к системе на добровольных началах -- «у меня есть сеть кулинарий, но я тоже хочу оповещать своих гостей и не хочу участвовать в распространении коронавируса». Немерюк подтвердил, что участвовать могут все желающие.

Если система заработает, вполне возможно и другие отрасли присоединятся к ней, те же самые салоны красоты, магазины непродовольственные, например, либо рестораторы.

Собеседники отметили, что определить точный формат заведения иногда сложно -- наличие вечерней программы может с точки зрения системы чек-инов превратить ресторан в клуб. Немерюк вывел определяющий критерий -- скапливаются ли внутри заведения люди -- «у сцены или у барной стойки». Если скапливаются, участие в системе обязательно.

Он же заявил, что систему чекинов разрабатывает «серьёзная команда компьютерных гениев», и он рассчитывает, что в течение пары дней «всё заработает». Официально требования вступают в силу с 12 часов 19 октября.

Чиновник уточнил, что оказавшимся в одном заведении с заболевшим придёт «спокойная» смска с уведомлением, что они «могли контактировать» и им рекомендуется провериться.

Эти люди не попадают ни в какие базы, к ним никто не приходит, на номера не начинают звонить говорить, что вы больны. Это информация для самих людей, чтобы они понимали, что может быть уже заболели.

Система, по его словам, «информационная, а не карательная». Для проверки соблюдения требований представители регулятора будут ходить по заведениям и смотреть, есть ли там QR-код и сканируют ли его люди (требовать показать код у посетителей не планируют)