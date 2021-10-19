Тинькофф объявил о создании направления e-commerce внутри компании. Коротко по событию:
- Руководитель — Илья Кретов, выходец из eBay, работавший с Владимиром Долговым.
- Илья — триатлонист (или триатлет: определение не устоялось), автор книги «Я — CEO: Как построить карьеру, бизнес в 200 странах и прожить 30 000 дней счастливо».
- e-commerce Тинькова будет не ещё одним маркетплейсом, а Tinkoff Merchants Solutions: набором решений позволяющим начать работать с интернет-каналом в торговле (если не маркетплейс, значит доставка, эквайринг и интерфейс к другим маркетплейсам — Roem.ru)
По словам Кретова, новые сервисы позволят предпринимателям «масштабировать свои онлайн продажи по нажатию буквально одной кнопки»
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