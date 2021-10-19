Тинькофф объявил о создании направления e-commerce внутри компании. Коротко по событию:

Руководитель — Илья Кретов , выходец из eBay , работавший с Владимиром Долговым.

выходец из eBay работавший с Владимиром Долговым. Илья — триатлонист ( или триатлет: определение не устоялось), автор книги «Я — CEO: Как построить карьеру , бизнес в 200 странах и прожить 30 000 дней счастливо».

или триатлет: определение не устоялось), автор книги «Я — CEO: Как построить карьеру бизнес в 200 странах и прожить 30 000 дней счастливо». e-commerce Тинькова будет не ещё одним маркетплейсом , а Tinkoff Merchants Solutions: набором решений позволяющим начать работать с интернет-каналом в торговле ( если не маркетплейс , значит доставка , эквайринг и интерфейс к другим маркетплейсам — Roem.ru)

По словам Кретова, новые сервисы позволят предпринимателям «масштабировать свои онлайн продажи по нажатию буквально одной кнопки»