Взломщк проник в сеть аргентинского правительства и украл паспортные данные всего населения страны (примерно 45 млн). Объектом атаки стал RENAPER, Registro Nacional de las Personas, то есть, Национальный регистр граждан. Это подразделение Министерства внутренних дел Аргентины, которое выпускает паспорта и хранит базу личных данных, к которой обращаются другие ведомства.

Первая информация об атаке появилась когда хакер зарегистрировался в Твиттере и выложил паспортные данные 44 местных знаменитостей, включая президента страны Фернандеса и футболиста Месси.

Власти подтвердили взлом, а Министерство внутренних дел рассказало в пресс-релизе, что для запросов к RENAPER использовался VPN-аккаунт, принадлежащий местному Минздраву. При этом утечку данных ведомство отрицает. Журналисты связались с хакером, и он доказал наличие у него данных, а также поделился планом опубликовать сведения еще об 1−2 миллионах граждан. Ключевым звеном для взлома стали «беззаботные сотрудники».

Украденные личные данные включают: номер паспорта, дату выдачи и окончания срока действия, код Trámite (уникальный идентификатор для доступа к государственным услугам и процедурам), идентификационное фото, полное имя, домашний адрес, код социального страхования, пол.

До конца 2022 года в трёх пилотных регионах России должны начать выдавать электронные паспорта.