Взломщк проник в сеть аргентинского правительства и украл паспортные данные всего населения страны (примерно 45 млн). Объектом атаки стал RENAPER, Registro Nacional de las Personas, то есть, Национальный регистр граждан. Это подразделение Министерства внутренних дел Аргентины, которое выпускает паспорта и хранит базу личных данных, к которой обращаются другие ведомства.
Первая информация об атаке появилась когда хакер зарегистрировался в Твиттере и выложил паспортные данные 44 местных знаменитостей, включая президента страны Фернандеса и футболиста Месси.
Власти подтвердили взлом, а Министерство внутренних дел рассказало в пресс-релизе, что для запросов к RENAPER использовался VPN-аккаунт, принадлежащий местному Минздраву. При этом утечку данных ведомство отрицает. Журналисты связались с хакером, и он доказал наличие у него данных, а также поделился планом опубликовать сведения еще об 1−2 миллионах граждан. Ключевым звеном для взлома стали «беззаботные сотрудники».
Украденные личные данные включают: номер паспорта, дату выдачи и окончания срока действия, код Trámite (уникальный идентификатор для доступа к государственным услугам и процедурам), идентификационное фото, полное имя, домашний адрес, код социального страхования, пол.
До конца 2022 года в трёх пилотных регионах России должны начать выдавать электронные паспорта.
Электронный паспорт будет представлен в двух видах. Первый — это смарт-карта, которая должны заменить традиционный бумажный паспорт. На чипе смарт-карты будут храниться необходимые сведения о гражданине. Кроме того, для граждан появится мобильное приложение, которое позволит в отдельных случаях показывать не смарт-карту, а специальный QR-код.
По словам Шадаева, уже почти завершены согласования проекта, до конца года планирует выход указа президента.
«На текущий момент, мне кажется, мы вышли уже на набор согласованных решений — как технических, так и политических. У нас согласован системный проект, как электронный паспорт запускать. Сейчас последние разногласия уже непринципиальные снимаются. Поэтому надеемся, что проект указа будет выпущен до конца года», — сказал глава Минцифры.
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И не надо никаких электронных госуслуг в банановых республиках ;-)
Ну Аргентина отнюдь не банановая республика (и не банановая и не республика), она примерно как Россия, в которой вместо Путина были Киршнеры и результат соответствующий. Некоторые артефакты былой цивилизации еще остались, например, космическая программа.