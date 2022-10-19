Илон Маск, жаловавшийся, что компания не может до бесконечности платить за терминалы Starlink работающие на Украине, во-первых, сказал, что таки да, может, во-вторых озвучил, что половину расходов, всё же, кто-то взял на себя:

«Несколько других стран, организаций и частных лиц платят примерно за 11 из 25 тыс. терминалов. Спасибо!» — написал он. По словам Маска, из-за оплаты остальных терминалов его компания теряет по $20 млн в месяц.

Одновременно с этим Илон Маск находится в состоянии судебных тяжб с twitter, который требует закрыть сделку по покупке соцсети , иначе к этому бизнесмена принудят через суд: ближайшее рассмотрение дела назначено на 28-е октября.