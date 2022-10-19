Военное применение Starlink на Украине не осталось незамеченным российскими военными: ещё 7-го октября Financial Times опубликовало заметку о том, что ВСУ испытывают сложности с работой Starlink в районе линий боестолкновнения.

FT утверждало (что, конечно же, может быть дезинформацией), что ВСУ несколько недель страдают от потерь связи в районе боёв с российской армией, происходивши и в районах Херсона, и Харькова, и Запорожья, и Донецка с Луганском. Также украинец Роман Синицын, сотрудник фонда Сергея Притулы, занимающегося вопросами обеспечения ВСУ старлинками, озвучил своё мнение, что связь отключается самим Starlink, чтобы трофейными терминалами не пользовались в российских войсках. EurasianTimes назвала конкретное имя средства РЭБ - "Тирада-2C"

После этого российские СМИ начали публиковать статьи о предположительном использовании РЭБ "Тирада-2С" (или "Триада") в зоне проведения боевых действий:

13 октября АиФ ответила на "вопрос читателя" о "Триаде" (в заголовке названа "Тирадой")

15-отписалась и "Российская газета", тоже про "Тираду"

Сильно раньше, в 2021-м году о "Тираде" высказывался Юрий Борисов, ныне возглавляющий "Роскосмос":

...разработаны 19 новейших образцов техники РЭБ, в том числе на воздушных носителях. При их создании учитывались перспективы развития систем управления войсками и оружием иностранных армий. Поставка этой техники в войска позволила существенно расширить номенклатуру подавляемых радиоэлектронных средств вероятного противника и увеличить дальность ее применения в 3,5 раза. К наиболее технологичным среди них можно отнести комплексы "Палантин" и "Тирада". Возможности этих комплексов без преувеличения уникальны. Они способны воздействовать на широкую номенклатуру радиоэлектронных средств, обеспечивают нарушение работы систем управления войсками и оружием противника, а также прикрытие важных государственных и военных объектов от поражения современными средствами.

По данным ОБСЕ "Тираду" видели на Донбассе ещё в 2019-м году, но возможно видели и не её: OSINT-специалист Майкл Шелдон предполагает, что это могло быть другое оборудование: однако тайминг вполне себе совпадает: контракт на поставку "Тирад-2С" был подписан в 2018-м году, разработка комплекса велась с начала нулевых, среди возможностей комплекса озвучивалось "радиоэлектронное поражение спутников связи"