Солнцевский районный суд Москвы взыскал с Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) 65 млн 671 тыс. рублей в пользу бывшего футболиста сборной России Дмитрия Хохлова.Судья постановил взыскать с компании 64 млн рублей в пользу футболиста за вред, нанесенные его имени, 1 млн в качестве морального вреда, а также 571 тыс. рублей за судебные расходы.

Футболист Хохлов потерял возможность пользоваться запрещённым Фейсбуком после того, как соцсеть стала принимать его фамилию за пренебрежительное обозначение украинца и блокировать его посты, а также посты с упоминанием его фамилии. В России пока не криминализировано использование заблокированных интернет-сервисов, однако у Facebook нет в России "приземлённой" дочки, поэтому механизм и сама возможность получения компенсации остаются под вопросом. Неизвестно и то, скажется ли этот кейс на качестве распознавания слов и выражений, а также их контекста, у алгоритмов Facebook.

Адвокат спортсмена Анна Варганова сказала "Известиям", что "средства взыщут на территории США".