Intel разместит акции своего подразделения Mobileye по разработке технологий для беспилотных автомобилей, на бирже Nasdaq, компания может быть оценена в $15,93 млрд, следует из проспекта размещения. Intel проведет листинг 41 млн акций Mobileye класса А, которые предоставляют акционеру только один голос, по цене в диапазоне от $18 до $20 за бумагу. Intel намерена привлечь в ходе IPO подразделения $820 млн. Среди андеррайтеров 24 инвестбанка, включая Goldman Sachs, Morgan Stanley, Evercore ISI, Barclays и Citigroup.

Размещение Mobileye станет первым крупным технологическим IPO с января текущего года, ранее все игроки откладывали свои размещения в первую очередь из-за экономической и геополитической нестабильности. Сама Intel находится не простой ситуации, после того как проиграла лидирующие позиции в сегменте производства микрочипов компании TSMC и вырученных в результате IPO $820 млн будет скорее всего недостаточно, чтобы исправить ситуацию. Mobileye, основанная в Израиле в 1999 году, специализируется на производстве систем компьютерного зрения для беспилотных автомобилей. Штаб-квартира Mobileye находится в Иерусалиме. В 2021 году компания зафиксировала чистый убыток в размере $70 млн против убытка в $196 млн годом ранее и $328 млн в 2019 году. В первом полугодии 2022 года выручка выросла на 21% в годовом выражении - до $854 млн.