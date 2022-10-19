Буквально за считанные часы история о том, что Cisco хотела бы продолжать присутствие на российском рынке через посредников-реселлеров, озвученная в "Известиях", получила крайне отрицательную оценку Минпромторга:

«Возврата назад (к западному оборудованию.— "Ъ") не будет. Хотя наши уважаемые, в кавычках, партнеры все время нас к этому подталкивают. Не так давно американцы вывели из под санкций телекоммуникационное оборудование и сегодня в средствах массовой информации прошло, что Cisco собирается возвращаться на наш рынок. Самое главное, чтобы мы сами понимали, что нельзя допустить, чтобы эта компания легко вернулась в ту же нишу, которую освободила»,— заявил господин Шпак на форуме «Цифротех».

Логика ведомства и его крайне отрицательная реакция понятна: в случае спокойного возврата Cisco в Россию, такое развитие событий становится сигналом для российских предприятий и инвесторов, что в проекты связанные с импортозамещением входить рисковано. Поскольку сильный заграничный конкурент сможет вернуться в любой момент, поставив вложения времени и ресурсов под угрозу.

При этом именно Минпромторг отвечает за то, чтобы программы импортозамещения привлекали исполнителей, инвесторов и в целом завершились удачей.