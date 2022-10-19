Второй большой игровой проект, на который ИРИ выделяет деньги, будет связан с поездами, профиль игры есть на Steam:
АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выделит грант в 100 млн руб. российской компании Watt Studio на разработку исторической компьютерной игры «Поезда», говорит собеседник «Ъ», близкий к ИРИ, добавляя, что общий бюджет проекта составит порядка 180 млн руб. В «Институте развития интернета» подтвердили выделение гранта на проект, воздержавшись от дальнейших комментариев.
По словам совладельца Watt Studio Егора Томского, события игры развернутся в альтернативной реальности России начала 20 века. «Сюжет игры будет перекликаться с реальной историей, например, с событиями Первой мировой войны, революции 1917 года и так далее, но сеттинг позволит игроку посмотреть на них под другим углом»
iXBT описывает и жанр игры:
«Главная героиня — девушка Анна. Ее отец — создатель поездов, который скоропостижно скончался. Прообразом этого героя является Виктор Гассиев, российский изобретатель. Гассиев в 11-летнем возрасте бился над идеей создания вечного двигателя, но, как и многие изобретатели, в конце концов потерпел поражение, так как идея вечного двигателя противоречит фундаментальному закону физики — закону сохранения энергии», — гласит описание проекта.
В ходе игры поднимется этический вопрос отношений главной героини и её отца, а также вопрос вечного двигателя — героине придётся решить, спасение ли это для экономики или возможная погибель. Также игроку предстоит найти наследство, спрятанное по разным поездам и вагонам, спасаясь от преследования и преодолевая трудности на пути.
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Мило. Дали студии, у которой нет ни одной полноценно выпущенной игры. Под ужасающий трейлер, в котором достойна разве что анимация движения. Видимо, больше некому.
Что характерно, Cyberia Nova, которая до этого получила деньги от ИРИ, в конце июля потерялась.