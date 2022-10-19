Второй большой игровой проект, на который ИРИ выделяет деньги, будет связан с поездами, профиль игры есть на Steam:

АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выделит грант в 100 млн руб. российской компании Watt Studio на разработку исторической компьютерной игры «Поезда», говорит собеседник «Ъ», близкий к ИРИ, добавляя, что общий бюджет проекта составит порядка 180 млн руб. В «Институте развития интернета» подтвердили выделение гранта на проект, воздержавшись от дальнейших комментариев.

По словам совладельца Watt Studio Егора Томского, события игры развернутся в альтернативной реальности России начала 20 века. «Сюжет игры будет перекликаться с реальной историей, например, с событиями Первой мировой войны, революции 1917 года и так далее, но сеттинг позволит игроку посмотреть на них под другим углом»