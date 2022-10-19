Необходимость существования Роснано в принципе вызывает сомнения у правительства, кроме того, если компанию закрывать, непонятно, куда девать её наследие:

Обсуждаемая стратегия ликвидации предусматривает более интенсивную реализацию активов госкомпании и сохранение той части портфельных компаний « Роснано », которые представляют значимость для технологического развития страны. По словам собеседников, это имущество может быть передано в другие профильные госкорпорации.

Впрочем, банкротство «Роснано» – это лишь один из вариантов, уточнил федеральный чиновник и подтвердил собеседник, близкий к компании. Есть и другой путь развития событий: продолжение политики расчистки баланса, но сохранение института развития как центра компетенций по инновациям, говорят собеседники

Очень много написано о том, что вообще Роснано делало и с какими проблемами сталкивалось. Как вело хозяйственную деятельность. Упоминается, что долги компании в лучшие годы составляли 150 млрд рублей: компания регулярно перезанимала для погашения старых долгов, доходов от вложений имела меньше чем расходов. Из интересных активов перечислено следующее: