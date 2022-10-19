Минпромторг адресовал руководителям промышленных предприятий письмо с просьбой отказаться для использования в служебных целях иностранных мессенджеров и сервисов видеоконференций, в частности, Zoom, Skype и WhatsApp. Использовать предлагается продукты, состоящие в реестре российского ПО.

«Это решение связано с необходимостью выполнения требований правительства и усиления мер по информационной безопасности».

В реестре российского софта зарегистрировано 258 коммуникационных программных продуктов, у 74 из них соответствующий код классификатора указан основным. Среди мессенджеров и программ видеосвязи, включенных в реестр,— «Яндекс.Мессенджер» и «Яндекс.Телемост», Jazz (разработан «Сбером»), TrueConf, «Контур.Толк», ICQ и «ТамТам». «VK мессенджера» в реестре “Ъ” не обнаружил, но в холдинге уточнили, что он входит туда в составе решений «ВК Экосистема».

План мероприятий госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий», одобренный в 2021 году, уже предусматривает перевод сотрудников госорганов и бюджетных организаций на российское ПО для коммуникаций. В «Ростехе» еще в 2021 году было запрещено использование Zoom, Skype, WhatsApp и других иностранных программ на рабочих компьютерах. Минпросвещения перед началом текущего учебного года разослало в регионы рекомендацию не использовать иностранные мессенджеры в образовательном процессе. "Некоторые школы проявили инициативу и предложили перенести из WhatsApp и родительские чаты".