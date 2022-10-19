«Ростелеком» планирует выйти на edtech-рынок и присматривается к активам на нем, рассказали три топ-менеджера крупных онлайн-школ и собеседник, знакомый с планами M&A «Ростелекома». Компанию интересует сегмент детского образования, объектом для поглощения или покупки доли сейчас может стать онлайн-школа «Интернетурок», говорят два источника. У «Ростелекома» уже есть крупные цифровые медиаактивы, например видеосервис Wink. В январе – июне 2022 г. Wink, по данным «ТМТ консалтинга», занял 10% сегмента (весь рынок видеосервисов – 32,6 млрд руб.). Также телеком-оператор развивает цифровые образовательные проекты «Ростелеком лицей» (для учеников 1–11 классов) и платформу для общения школьников и учителей «Сферум» (совместное предприятие с холдингом VK).

Сегменты дошкольного и дополнительного школьного образования наиболее интересны инвесторам. В 2021 г. на долю привлеченных в эти сегменты средств пришлось 79% инвестиций на рынке онлайн-образования (их совокупный объем составил $149,2 млн), следует из исследования edtech-компании «Нетология». Интерес к сегменту детского образования сохранился, несмотря на снижение активности инвесторов на рынке онлайн-образования в этом году: во II квартале инвестиции составили 650 млн руб., что в 3,8 раза меньше, чем в IV квартале 2021 г. Крупнейшей в апреле – июне 2022 г. стала сделка с участием российской онлайн-платформы профориентации для школьников «Профилум», в которую VEB Ventures (венчурный фонд ВЭБ.РФ) вложил 520 млн руб., указано в исследовании «Нетологии».