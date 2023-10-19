Глава Минцифры Максут Шадаев подтвердил намерение министерства ввести утилизационный сбор с импортеров иностранного IT-оборудования. «Мы будем аккуратно через утильсборы поднимать цены на иностранное и этот утильсбор направлять как раз на дотацию российским производителям»,— пояснил он 18 октября в ходе форума «Инфотех» в Тюмени. Министр отметил, что речь идет об утильсборе по тем позициям зарубежных решений, где есть российские аналоги, но не уточнил конкретную номенклатуру. В Минцифры раскрыть детали отказались. Утильсбор исходно появился в автопроме в 2012 году формально для защиты экологии, но де-факто в качестве компенсации снижения импортных пошлин после вступления России в ВТО. Сначала его платили только импортеры, но с 2014 года из-за давления ВТО сбор распространен на локальные заводы. При этом производителям из РФ стали выплачивать компенсации в виде промышленных субсидий. Сейчас утильсбор также взимается с сельскохозяйственной и спецтехники.

Правительство рассматривало финансирование российской электронной промышленности за счет утильсбора еще прошлой весной. В исходном варианте предполагалось, что сбор коснется только иностранной продукции, содержащей золото и редкоземельные металлы. По словам источника в крупном производителе техники, возможности введения утильсбора на «широкую номенклатуру электроники» обсуждается «как минимум месяц». «Сбор нужен в первую очередь, чтобы изыскать средства на продление на 2024 год действия постановления правительства №407 (вводит для производителей льготную ставку по кредитам, взятым на закупку электронно-компонентной базы)»,— объясняет он. Директор по связям с общественностью ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов заявил, что сбор приведет лишь к удорожанию электроники: «Неправильно поддерживать одних участников рынка, по сути, за счет потребителей. Надо повышать эффективность российских производителей и поддерживать их налоговыми льготами». Он допускает, что в случае взимания сбора и с российских производителей дотации могут оказаться недостаточными.