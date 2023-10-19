Почта России в магазине приложений RuStore 28-го сентября 2023-го года выложила приложение, которое требует наличия на телефоне сервисов Google, иначе оно отказывается работать и не запускается.

При этом RuStore это магазин приложений, который используется покупателями телефонов без сервисов Google, например -- Huawei

Несмотря на наличие множества (более 500) отзывов сообщающих об этом баге и множестве отрицательных оценок, этот баг не исправлен.

В комментариях озвучивается возможный рецепт для использования приложения -- надо его не запустить коротким кликом, а долгим касанием вызвать контекстное меню и нажать плюс. Тогда приложением можно будет пользоваться, пускай с регулярными напоминаниями о том, что пользователю надо установить сервисы Google