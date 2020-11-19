На странице «Яндекс.Автоконсьержа» сообщается о завершении «тестирования подписок на сервисы для автомобилистов». Уже приобретённые подписки будут действительны в течение месяца. Совместный проект Яндекса и сервиса организации обслуживания авто Alfred появился в сентябре 2019 года. За 1990 рублей в месяц (первый месяц -- 990) пользователю были доступны базовое ТО и диагностика раз в год, шиномонтаж дважды в год, мойка, заправка, диагностика, онлайн-консультации, помощь на дороге, эвакуатор. Автоконсьерж подразумевал доставку машины в сервис и обратно владельцу (все услуги -- в пределах МКАД).

Закрытие сервиса сочетается с курсом Яндекса на отговаривание сограждан от личных автомобилей. Недавно компания выпустила исследование о стоимости владения машиной, из которого следовало, что личный автомобиль -- это очень дорого, зато есть такси и каршеринг. Ранее на улицах Москвы и Петербурга появились графити о том, что «машина -- это не свобода» с перечислением ситуаций, когда личный автомобиль стесняет владельца (её надо мыть, обслуживать, переживать за неё и оставаться трезвым).