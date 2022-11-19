Российские маркетплейсы как могут спасают страдающих от ухода западных ритейлеров россиян. «Яндекс Маркет» рассказал прессе, что "договорился с IKEA о выкупе всех остающихся у нее в России товарных запасов", всего 20 млн единиц в разных товарных категориях

Эти товары появятся в продаже "до конца года", но раздел «Товары ИКЕА и аналоги» работает на Маркете ещё с августа. Аудитория маркетплейса оценила предложение и неистово скупала простыни на резинке, "белые табуреты и коричневые кровати". Чуть позже аналогичный раздел появился на Ozon.

Ozon, тем временем, начал продавать товары от H&M, но откуда их взял, не рассказывает.