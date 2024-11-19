Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на «Инфолайн» сообщает, что темпы роста дистанционной продажи продуктов замедляются — курьеров стало меньше, а заёмные средства подорожали, что приводит и к технической невозможности доставлять много заказов, и к нежеланию сетей вкладываться финансово в расшивку узких мест.

Что касается курьеров, по их числу ударило несколько инициатив:

ограничения на трудовую деятельность со стороны мигрантов, многие из которых и занимали вакансии курьеров;

сезонное снижение числа работников-иностранцев, многие из которых приезжают в Россию лишь в тёплое время года.

Результатом стало повышение доходов оставшихся курьеров, в крупных городах до сумм свыше 100 тысяч рублей — эту проблему Roem.ru прогнозировал 13 лет назад. Кроме того, произошло некое снижение площадей под склады магазинов и рост арендных ставок: в результате основной рост начал приходиться не на чисто онлайновых игроков, вроде «Яндекс.Лавки», «Купера» и «Самоката», а на бренды группы «X5» и «Магнита», которые растут и на фоне низкой базы прошлых лет, и на том, что они являются более универсальными игроками рынка продажи продуктов, которые обладают и возможностями доставки, и традиционными магазинами.

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