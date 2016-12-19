Twitter сообщила, что оставит приложение для записи коротких видео Vine в январе 2017 года. В Vine Camera останется возможность записывать видео длительностью до 6 секунд и зацикливать их. Однако сам сервис Vine — место, куда можно было постить видео, — исчезнет. Пользователи смогут либо скачивать своё творчество к себе на смартфон, либо заливать сразу в Twitter. Также известно, что на протяжении нескольких дней пользователи будут получать объявления «Подпишись в Твиттере» от блогеров, на которых они были подписаны в Vine.